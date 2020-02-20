Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Manisa’da çiftçilik yapan ve şüpheli şekilde ölen Sezai Harman zehirlenerek mi öldürüldü? Hiç görmediği babasını bulmak için gelen Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün’ün DNA testi heyecanı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Manisa'da çiftçilik yapan ve şüpheli şekilde ölen Sezai Harman zehirlenerek mi öldürüldü? Hiç görmediği babasını bulmak için gelen Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün'ün DNA testi heyecanı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 20 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI YAYIN

20 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.