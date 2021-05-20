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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle - 20.05.2021

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Giriş: 20.05.2021 10:25
Güncelleme:20.05.2021 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; açıklanamayan görüşmeler! Kim doğru, kim yalan? Nezen, Lütfiye ve Şehnaz’la ilgili yeni gelişmeler! Tek çocuğunu bıraktı, eşinin 3 çocuklu amcasıyla kaçtı, 14 gün sonra Müge Anlı’da bulundu! Yeğeninin eşiyle kaçan amca canlı yayında! 1 cinayet, 2 kayıp kadın, ikisiyle de görüşen bir kişi! Neden aradı? Yayın sonrası yaşananlar! Ailesi evde yokken kayıplara karıştı, aylardır haber alınamadı! Kaçırıldığı iddia edilen genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; açıklanamayan görüşmeler! Kim doğru, kim yalan? Nezen, Lütfiye ve Şehnaz'la ilgili yeni gelişmeler! Tek çocuğunu bıraktı, eşinin 3 çocuklu amcasıyla kaçtı, 14 gün sonra Müge Anlı'da bulundu! Yeğeninin eşiyle kaçan amca canlı yayında! 1 cinayet, 2 kayıp kadın, ikisiyle de görüşen bir kişi! Neden aradı? Yayın sonrası yaşananlar! Ailesi evde yokken kayıplara karıştı, aylardır haber alınamadı! Kaçırıldığı iddia edilen genç kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe
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