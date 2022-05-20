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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Mayıs Cuma canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
20 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde infaz! Mesajlarda saklanan aşk, kıskançlık bahanesi, birbirine düşürdüğü isimler, çelişkiler yumağı... Muhammed Burhan neden öldürüldü? 3 ay arayla kaybolan 2 genç kız, iki kardeşin kızları kaçırdığı iddiası, endişeli aileler... Kayıp kızlarımızla ilgili sıcak gelişmeler! Peş peşe kaybolan iki arkadaş, para kavgası, oğlunu ihbar eden emekli polis, kuşku uyandıran noktalar, yanıt aranan sorular, geniş çaplı arama çalışmaları... Ödüllü kuaförün kaybında cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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