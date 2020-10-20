CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ekim Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Salı canlı yayın izle - 20.10.2020

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Giriş: 20.10.2020 10:38
Güncelleme:20.10.2020 10:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’a ne oldu? Kim doğruyu söylüyor? 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Şükran Sakin 32 yıldır görmediği evladına kavuşacak mı? Henüz 17’sinde bir kız, evladını arayan bir baba... 5 aylık bebeğiyle evden kaçan 17 yaşındaki kızla ilgili gelişmeler! Hem 130 bin lirasından oldu, hem evliliği bozuldu! Önce Yeşim’i, sonra eşini suçladı... Tuhaf hırsızlık olayından sonra Kahraman çiftinin arasındaki buzlar eriyecek mi? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'a ne oldu? Kim doğruyu söylüyor? 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Şükran Sakin 32 yıldır görmediği evladına kavuşacak mı? Henüz 17'sinde bir kız, evladını arayan bir baba... 5 aylık bebeğiyle evden kaçan 17 yaşındaki kızla ilgili gelişmeler! Hem 130 bin lirasından oldu, hem evliliği bozuldu! Önce Yeşim'i, sonra eşini suçladı... Tuhaf hırsızlık olayından sonra Kahraman çiftinin arasındaki buzlar eriyecek mi? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 20 EKİM SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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