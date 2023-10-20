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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 20.10.2023 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bedriye Kılıç’ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması! Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? İki arada kaldı, zeytinlikte asılı halde bulundu! Çarpıcı iddia, kuşku uyandıran detaylar... Nevrigül Alan nasıl öldü? 27 yaşında maden mühendisi işten çıkıp servis bindi, hastaneye gidip izini kaybettirdi! Endişe ve gözyaşı! Oğuz Güven’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması! Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? İki arada kaldı, zeytinlikte asılı halde bulundu! Çarpıcı iddia, kuşku uyandıran detaylar... Nevrigül Alan nasıl öldü? 27 yaşında maden mühendisi işten çıkıp servis bindi, hastaneye gidip izini kaybettirdi! Endişe ve gözyaşı! Oğuz Güven'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ekim Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ekim Cuma
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