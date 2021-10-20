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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 20.10.2021 10:24
Güncelleme:20.10.2021 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; defalarca şiddet gördü, evde ölüme terkedildi! Gezgin’e ne oldu? Terk edilmenin intikamı mı? Nurgül Beyhan’ın katili kim? Tarlada işlenen cinayet, birbirini katil ilan eden iki arkadaş! Mustafa Kut cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; defalarca şiddet gördü, evde ölüme terkedildi! Gezgin'e ne oldu? Terk edilmenin intikamı mı? Nurgül Beyhan'ın katili kim? Tarlada işlenen cinayet, birbirini katil ilan eden iki arkadaş! Mustafa Kut cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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