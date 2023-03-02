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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 02.03.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; intihar süsü verilen cinayet, ihanet iddialarının odağındaki isim, yakalanan mesajlar... Burhan Karakuş’un katili kim? Aracıyla birlikte kaybolan bir adam, darp, öfke, şüphe, endişe... Recep Arı ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; intihar süsü verilen cinayet, ihanet iddialarının odağındaki isim, yakalanan mesajlar... Burhan Karakuş'un katili kim? Aracıyla birlikte kaybolan bir adam, darp, öfke, şüphe, endişe... Recep Arı ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Mart Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Mart Perşembe
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