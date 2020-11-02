CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir anda kayboldular, her yer didik didik arandı hiçbir ize rastlanmadı... Cevdet ve Zeliha Uysal’ın kaybındaki gelişmeler! Elinde değneğiyle geldi, oğlunu ve gelinini suçladı... Zeynep Bıyık paralarını ve tapularını geri alabilecek mi? 14 yaşındaki lise öğrencisi Sancaktepe’de, 39 yaşındaki genç ise Avcılar’da kayıplara karıştı... İstanbul’daki kayıplarla ilgili sıcak gelişme! Uysal çifti kayboldu, gözler ona çevrildi... Şüphelerin odağındaki dayı canlı yayında! Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir anda kayboldular, her yer didik didik arandı hiçbir ize rastlanmadı... Cevdet ve Zeliha Uysal'ın kaybındaki gelişmeler! Elinde değneğiyle geldi, oğlunu ve gelinini suçladı... Zeynep Bıyık paralarını ve tapularını geri alabilecek mi? 14 yaşındaki lise öğrencisi Sancaktepe'de, 39 yaşındaki genç ise Avcılar'da kayıplara karıştı... İstanbul'daki kayıplarla ilgili sıcak gelişme! Uysal çifti kayboldu, gözler ona çevrildi... Şüphelerin odağındaki dayı canlı yayında! Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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