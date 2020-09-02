CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Eylül Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Miraç’ın kaybında 34’ncü gün! 3 yaşındaki Miraç’la ilgili gelişmeler! 92 yaşında şüpheli bir kayıp! Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar! 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi! Bir genç kızın şüpheli ölümü! Sosyal medyada yayınlanan korkunç görüntüler! Adli tıp raporu ne diyor? Genç kız darp edilerek mi öldürüldü? Aleyna Çakır olarak bilenen Sema Esen’in anne ve babası canlı yayında! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Miraç'ın kaybında 34'ncü gün! 3 yaşındaki Miraç'la ilgili gelişmeler! 92 yaşında şüpheli bir kayıp! Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar! 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi! Bir genç kızın şüpheli ölümü! Sosyal medyada yayınlanan korkunç görüntüler! Adli tıp raporu ne diyor? Genç kız darp edilerek mi öldürüldü? Aleyna Çakır olarak bilenen Sema Esen'in anne ve babası canlı yayında! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 2 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

2 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.