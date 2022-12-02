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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Aralık Cuma canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
2 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; İstanbul'da şüpheli ölüm! Aksiyon filmlerini aratmayan plan, yüzleşme çağrısı, tanıklar ve iddialar... Naip Şansal'ın ölümündeki kuşkular! Kızını arayan bir anne, şüphe ve endişe, eve dön çağrısı... 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Bir annenin evlat mücadelesi, canlı yayında sevindiren haber! 8, 6 ve 2.5 yaşındaki çocuklarla ilgili yeni gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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