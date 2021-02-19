Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şüphe uyandıran olaylar! Genç kadına ne oldu? 28 yaşındayken kaybolan Gülşen Caymaz ile ilgili gelişmeler... 22 yıl önce son kez veda etti. Senelerce aradığı kardeşlerini Müge Anlı'da buldu. Onca zaman sonra ilk konuşma, büyük heyecan Zeynettin Ağırman'ın son bulan kardeş özlemi... 2011'den bu yana kayıp bir kadın... Şiddet iddiaları! Güldane Biçer'in şüpheli kaybı! 13 yaşında bir çocuk, 43 gün sonra gelen haber! Çorum'dan kaybolan küçük kızla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şüphe uyandıran olaylar! Genç kadına ne oldu? 28 yaşındayken kaybolan Gülşen Caymaz ile ilgili gelişmeler... 22 yıl önce son kez veda etti. Senelerce aradığı kardeşlerini Müge Anlı'da buldu. Onca zaman sonra ilk konuşma, büyük heyecan Zeynettin Ağırman'ın son bulan kardeş özlemi... 2011'den bu yana kayıp bir kadın... Şiddet iddiaları! Güldane Biçer'in şüpheli kaybı! 13 yaşında bir çocuk, 43 gün sonra gelen haber! Çorum'dan kaybolan küçük kızla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 19 ŞUBAT CUMA CANLI İZLE

19 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.