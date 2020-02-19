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19.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Şubat Çarşamba canlı yayın izle |Video - 19.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 19 Şubat Çarşamba ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 'Abla' dediği şahıs tarafından canice katledilen Dursiye Sağlam cinayetinde flaş gelişme... Bir dram! Çeyrek asır sonra babasının sesini Müge Anlı canlı yayınında duydu. 4 çocuk annesi Tuğba Özbek'in babası hasreti sona erecek mi? Manisa'daki çiftinin şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanacak mı? Eşi mirası için mi öldürdü? Yemeğine zehir katıp eşini öldürdüğü iddia edilen kadın konuştu. 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 19 Şubat Çarşamba ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda;

'Abla' dediği şahıs tarafından canice katledilen Dursiye Sağlam cinayetinde flaş gelişme... Bir dram! Çeyrek asır sonra babasının sesini Müge Anlı canlı yayınında duydu. 4 çocuk annesi Tuğba Özbek'in babası hasreti sona erecek mi? Manisa'daki çiftinin şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanacak mı? Eşi mirası için mi öldürdü? Yemeğine zehir katıp eşini öldürdüğü iddia edilen kadın konuştu. 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI YAYIN

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