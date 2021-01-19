CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Ocak Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; muz serasında öldürüldü, cinayeti hiç kimse görmedi... 44 yaşındaki Ali Toprak’ın katili kim? Ardından bir not bıraktı, 11 Ocak günü kayıplara karıştı! 15 yaşındaki Leyla Özkan nerede? Ali Toprak’ın birlikte define aradığı ileri sürülen kayınpederi canlı yayında! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! 43 yaşındaki Ferdane Kurt’un firari katil zanlısı nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; muz serasında öldürüldü, cinayeti hiç kimse görmedi... 44 yaşındaki Ali Toprak'ın katili kim? Ardından bir not bıraktı, 11 Ocak günü kayıplara karıştı! 15 yaşındaki Leyla Özkan nerede? Ali Toprak'ın birlikte define aradığı ileri sürülen kayınpederi canlı yayında! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un firari katil zanlısı nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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