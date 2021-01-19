CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Ocak Salı

19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ocak Salı canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ocak Salı canlı yayın izle - 19.01.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 10:20
Güncelleme:19.01.2021 11:00
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; muz serasında öldürüldü, cinayeti hiç kimse görmedi... 44 yaşındaki Ali Toprak’ın katili kim? Ardından bir not bıraktı, 11 Ocak günü kayıplara karıştı! 15 yaşındaki Leyla Özkan nerede? Ali Toprak’ın birlikte define aradığı ileri sürülen kayınpederi canlı yayında! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! 43 yaşındaki Ferdane Kurt’un firari katil zanlısı nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; muz serasında öldürüldü, cinayeti hiç kimse görmedi... 44 yaşındaki Ali Toprak'ın katili kim? Ardından bir not bıraktı, 11 Ocak günü kayıplara karıştı! 15 yaşındaki Leyla Özkan nerede? Ali Toprak'ın birlikte define aradığı ileri sürülen kayınpederi canlı yayında! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un firari katil zanlısı nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 19 OCAK SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

19 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Ocak Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Ocak Salı
Müge Anlı 18 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Pazartesi tek parça izle
Hamdi Kılıç 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Hamdi Kılıç 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Müge Anlı 15 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 15 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 14 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 14 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı’da aranan İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!
Müge Anlı’da aranan İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!
Müge Anlı 13 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 13 Ocak Çarşamba tek parça izle
Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi!
Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi!
Müge Anlı 12 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 12 Ocak Salı tek parça izle
Zeynep Güngör cinayetinde 3 isim gözaltında
Zeynep Güngör cinayetinde 3 isim gözaltında
Müge Anlı 11 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 11 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması
Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması
Daha Fazla Video Göster