Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; köprüden mi atladı alacaklılarından mı kaçtı? Neden hiçbir yerde izine rastlanılmadı? Endişeli bekleyiş... Karşılıklı suçlamalar, çelişkili sözler! Şahap Örcün'ün kaybında 22. gün! Nefesler tutuldu, kan ve can olmak için heyecanlı bekleyiş. Bir mucize daha gerçek olacak mı? Dede Bey mi Hatica Hanım mı? Beklenen DNA testi sonucu açıklanıyor! 34 yıllık öykü... Kadıköy'de bırakıldı Almanya'ya evlatlık verildi, hikayesindeki kilit isim... Sürprizlerle dolu araştırmalar! Ailesini arayan Tolga ile ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Köprüden mi atladı alacaklılarından mı kaçtı? Neden hiçbir yerde izine rastlanılmadı? Endişeli bekleyiş... Karşılıklı suçlamalar, çelişkili sözler! Şahap Örcün'ün kaybında 22. gün! Nefesler tutuldu, kan ve can olmak için heyecanlı bekleyiş. Bir mucize daha gerçek olacak mı? Dede Bey mi Hatica Hanım mı? Beklenen DNA testi sonucu açıklanıyor! 34 yıllık öykü... Kadıköy'de bırakıldı Almanya'ya evlatlık verildi, hikayesindeki kilit isim... Sürprizlerle dolu araştırmalar! Ailesini arayan Tolga ile ilgili gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 19 MART CUMA CANLI İZLE