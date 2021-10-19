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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim Salı tek parça izle

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Giriş: 19.10.2021 12:03
Güncelleme:19.10.2021 12:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; evinde öldürülen Nilgün Beyhan’ın katili kim? Tarlada işlenen cinayet, birbirini katil ilan eden iki arkadaş! Mustafa Kut cinayetinde yaşanan gelişmeler! Abladan kan donduran sözler! Kokmasın diye parfüm sıktı! Darp, cinayet itirafı! Mehmet Karahan’la ilgili gerçekler! Selçuk Gün’ün kaybındaki gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; evinde öldürülen Nilgün Beyhan'ın katili kim? Tarlada işlenen cinayet, birbirini katil ilan eden iki arkadaş! Mustafa Kut cinayetinde yaşanan gelişmeler! Abladan kan donduran sözler! Kokmasın diye parfüm sıktı! Darp, cinayet itirafı! Mehmet Karahan'la ilgili gerçekler! Selçuk Gün'ün kaybındaki gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 19 EKİM SALI TEK PARÇA İZLE

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