CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Ekim Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek... Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! 29 yaşındaki Murat ve 36 yaşındaki Soner... Garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli… Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi 7.5 aydır kayıp! Kafatası ve kemikler ona mı ait? Hedef şaşırtma mı hezeyan mı? Akile Ay’a ne oldu? Sirkeci tren garında terk edilmiş 3 aylık bir bebek, 32 yıldır süren bir öykü, bitmeyen hasret... Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Biri 13 yaşında diğer 17 yaşında iki genç kız, endişeli aileler, korku dolu bekleyiş... Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek... Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! 29 yaşındaki Murat ve 36 yaşındaki Soner... Garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli… Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi 7.5 aydır kayıp! Kafatası ve kemikler ona mı ait? Hedef şaşırtma mı hezeyan mı? Akile Ay'a ne oldu? Sirkeci tren garında terk edilmiş 3 aylık bir bebek, 32 yıldır süren bir öykü, bitmeyen hasret... Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Biri 13 yaşında diğer 17 yaşında iki genç kız, endişeli aileler, korku dolu bekleyiş... Kayıp kızlarla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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19 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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