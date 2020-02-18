Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Derya Sağlam annesini aramak için dayısı Hüseyin Er ile birlikte Müge Anlı'ya çıktı. Dursiye Sağlam'ı Ahmet ile görüştükten sonra kimse görmedi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Şubat Salı günü yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça kesintisiz full izle. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2020 Salı) ne oldu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda birçok konu ele alındı. Canan Dağcı babası Sezai Harman ölümü için Müge Anlı'ya çıktı. Dağcı, Müge Anlı'ya babasının varlıkları hakkında bilgi verdi ve öldürüldüğünü iddia etti. "Müge hanım bu kadın geldikten sonra sonra tadımız tuzumuz kalmadı." şeklinde konuştu. Müge Anlı ise "Tüm varlıkların Sezai Harman'ın ölümü sonrası ancak söz konusu kadına kalacağı için öldürmüş olacağı iddia edildi" dedi. İşte çıktıntan sonra kayıplara karıştı. Derya Sağlam annesini aramak için dayısı Hüseyin Er ile birlikte Müge Anlı'ya çıktı. Dursiye Sağlam'ı Ahmet ile görüştükten sonra kimse görmedi. 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'a ne oldu?

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