CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Şubat Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 28 yaşındayken kayıplara karıştı, 8 yıl geçti hiçbir haber alınamadı! Gülşen Caymaz’ın şüpheli kaybı! Eskişehir’de kan donduran cinayet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü evde neler oldu? Sivas’tan Ankara’ya gitti, bir daha geri dönmedi! 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 28 yaşındayken kayıplara karıştı, 8 yıl geçti hiçbir haber alınamadı! Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı! Eskişehir'de kan donduran cinayet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü evde neler oldu? Sivas'tan Ankara'ya gitti, bir daha geri dönmedi! 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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