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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mayıs Salı canlı yayın izle - 18.05.2021

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Giriş: 18.05.2021 10:18
Güncelleme:18.05.2021 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Nezen’i kim öldürdü? Lütfiye’yi kim kaybetti? Bebeğini hiç göremedi, hastanede evlatlık verildi! Akkuş çiftinin kızlarıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti? Bebeğini hiç göremedi, hastanede evlatlık verildi! Akkuş çiftinin kızlarıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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18 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Mayıs Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Mayıs Salı
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