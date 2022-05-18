Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir babanın dramı, büyük endişe, gözyaşları... 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! Amasya’da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Ünlü kuaförün şüpheli kaybı! Kaldıkları ev, yakılan yatak, kuşku uyandıran detaylar, sevgilisinin sessizliği... Savaş Aydoğan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir babanın dramı, büyük endişe, gözyaşları... 13 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme! Amasya'da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Ünlü kuaförün şüpheli kaybı! Kaldıkları ev, yakılan yatak, kuşku uyandıran detaylar, sevgilisinin sessizliği... Savaş Aydoğan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.