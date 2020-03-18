Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili gelişmeler canlı yayında! 22 yaşındaki Özcan Eren ile ilgili sıcak gelişmeler! Ailenin suçladığı eski yenge Kadriye’nin ağabeyi Ahmet Topdağ canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’de yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili gelişmeler canlı yayında! 22 yaşındaki Özcan Eren ile ilgili sıcak gelişmeler! Ailenin suçladığı eski yenge Kadriye'nin ağabeyi Ahmet Topdağ canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'de yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 18 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

18 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.