CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Kasım Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; birlikte yaşadığı kızı evin bahçesinde buldu! 62 yaşındaki Melihat Tuncel’in ölü bulunması ile ilgili gelişmeler... Ordu’da domuz bağı cinayeti! Katil için arama çalışmaları... 74 yaşındaki Makbule Sarı’yı kim ya da kimler, neden öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; birlikte yaşadığı kızı evin bahçesinde buldu! 62 yaşındaki Melihat Tuncel'in ölü bulunması ile ilgili gelişmeler! Ordu'da domuz bağı cinayeti! Katil için arama çalışmaları... 74 yaşındaki Makbule Sarı'yı kim ya da kimler, neden öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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