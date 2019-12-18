Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Biri evlilik, diğeri ev hayaliyle parasını kaptırdı! Gözü yaşlı anne kızlarına canlı yayında çağrı yaptı. Feridun Bey, aile mezarlığında yatan Philippe Tardeiu'nun ailesi bulundu mu? İşte 18 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Biri evlilik, diğeri ev hayaliyle parasını kaptırdı! Gözü yaşlı anne kızlarına canlı yayında çağrı yaptı. Feridun Bey, aile mezarlığında yatan Philippe Tardeiu'nun ailesi bulundu mu? İşte 18 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.