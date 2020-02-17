Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir'de kaybolan 19 yaşındaki Burçak Aslanoğlu bulunabilecek mi? 6 aydır kızından haber alamayan Burçak Aslanoğlu'nun babası Müge Anlı'ya başvurdu. Babasını üvey annesinin miras için öldürdüğünü iddia eden Canan Dağcı'dan canlı yayında flaş iddialar. Canan Dağcı'nın suçladığı üvey anne Müge Anlı'da konuştu hakkıdaki korkunç iddialara yanıt verdi. Son olarak kavgalı olduğu arkadaşıyla buluştuğu iddia edilen Süleyman Eken kayıplara karıştı. Süleyman Eken'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat Pazartesi günü yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Balıkesir'de kaybolan 19 yaşındaki Burçak Aslanoğlu bulunabilecek mi? 6 aydır kızından haber alamayan Burçak Aslanoğlu'nun babası Müge Anlı'ya başvurdu. Babasını üvey annesinin miras için öldürdüğünü iddia eden Canan Dağcı'dan canlı yayında flaş iddialar. Canan Dağcı'nın suçladığı üvey anne Müge Anlı'da konuştu hakkıdaki korkunç iddialara yanıt verdi. Son olarak kavgalı olduğu arkadaşıyla buluştuğu iddia edilen Süleyman Eken kayıplara karıştı. Süleyman Eken'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Şubat Pazartesi günü yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 17 ŞUBAT CANLI YAYIN İZLE

17 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.