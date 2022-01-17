Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çoban çifte kanlı pusu! Tehdit, şantaj, aşk söylentileri... Hatice ve Cahit Paslı çifti kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Abi ve kardeşin acı sonu! Bir akraba iki şüpheli... Hatay’da sıcak dakikalar! Hüseyin ve Mehmet Şen cinayetinde çarpıcı gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çoban çifte kanlı pusu! Tehdit, şantaj, aşk söylentileri... Hatice ve Cahit Paslı çifti kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Abi ve kardeşin acı sonu! Bir akraba iki şüpheli... Hatay'da sıcak dakikalar! Hüseyin ve Mehmet Şen cinayetinde çarpıcı gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.