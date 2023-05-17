Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 312 saat sonra gelen mucize! 2 hafta sonra halasının ahırına bırakılan Eşmi Akıncı günler sonra canlı yayında ilk kez annesine sarılacak! 94 yaşında kayıp bir adam, babasını arayan evlat! Hayalini mi gerçekleştirdi mi, zarar mı gördü? Rasim Kuyucak’ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 312 saat sonra gelen mucize! 2 hafta sonra halasının ahırına bırakılan Eşmi Akıncı günler sonra canlı yayında ilk kez annesine sarılacak! 94 yaşında kayıp bir adam, babasını arayan evlat! Hayalini mi gerçekleştirdi mi, zarar mı gördü? Rasim Kuyucak'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.