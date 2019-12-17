Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda "20 yıl önce babaları tarafından sokağa bırakılan Kibar ve Seda bulundu mu? 20 yıl önce sokağa bırakılan Seda canlı yayında neler söyledi? Mersin'de kaybolan Mahsun'dan yeni haber var mı?" İşte 17 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.​

Müge Anlı 17 Aralık Salı canlı yayınında bugün ne oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda "20 yıl önce babaları tarafından sokağa bırakılan Kibar ve Seda bulundu mu? 20 yıl önce sokağa bırakılan Seda canlı yayında neler söyledi? Mersin'de kaybolan Mahsun'dan yeni haber var mı?" İşte 17 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.