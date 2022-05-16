16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2022 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Cinayetin ardından ortaya çıkan birliktelik, çelişkili ifadeler, diz dize veren iki sevgilisi... Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ekrana taşıdı, altından şebeke çıktı! Sahte gelinler, aracılar, değişen senaryolar! Onlarca mağdur, kaptırılan milyonlar! Şüpheliler hakim karşısına çıktı, mahkeme ne karar verdi? Türkiye’nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir açığa çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Cezaevinden çıkan anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Cinayetin ardından ortaya çıkan birliktelik, çelişkili ifadeler, diz dize veren iki sevgilisi... Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ekrana taşıdı, altından şebeke çıktı! Sahte gelinler, aracılar, değişen senaryolar! Onlarca mağdur, kaptırılan milyonlar! Şüpheliler hakim karşısına çıktı, mahkeme ne karar verdi? Türkiye'nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir açığa çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Cezaevinden çıkan anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Mayıs Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Mayıs Pazartesi
Katil kayınpederi çıktı!
Katil kayınpederi çıktı!
Müge Anlı 12 Mayıs Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 12 Mayıs Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 11 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 11 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı 10 Mayıs Salı tek parça izle
Yılmaz ailesine iş ve barınma imkanı
Yılmaz ailesine iş ve barınma imkanı
Müge Anlı 9 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 9 Mayıs Pazartesi tek parça izle
3 çocuk annesi Saffet Yılmaz bulundu
3 çocuk annesi Saffet Yılmaz bulundu
Müge Anlı 6 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı 6 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı 5 Mayıs Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 5 Mayıs Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 28 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 28 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 27 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 27 Nisan Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster