Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Cinayetin ardından ortaya çıkan birliktelik, çelişkili ifadeler, diz dize veren iki sevgilisi... Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ekrana taşıdı, altından şebeke çıktı! Sahte gelinler, aracılar, değişen senaryolar! Onlarca mağdur, kaptırılan milyonlar! Şüpheliler hakim karşısına çıktı, mahkeme ne karar verdi? Türkiye’nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir açığa çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Cezaevinden çıkan anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Cinayetin ardından ortaya çıkan birliktelik, çelişkili ifadeler, diz dize veren iki sevgilisi... Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ekrana taşıdı, altından şebeke çıktı! Sahte gelinler, aracılar, değişen senaryolar! Onlarca mağdur, kaptırılan milyonlar! Şüpheliler hakim karşısına çıktı, mahkeme ne karar verdi? Türkiye'nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir açığa çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Cezaevinden çıkan anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.