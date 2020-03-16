Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? Özcan Eren’in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 44 yaşındaki inşaat işçisi sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi! 4 çocuk babası Mehmet Coşar’la ilgili sıcak gelişme! 6 yaşındaki Zehra’yı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? Özcan Eren'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 44 yaşındaki inşaat işçisi sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi! 4 çocuk babası Mehmet Coşar'la ilgili sıcak gelişme! 6 yaşındaki Zehra'yı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 16 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN

16 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.