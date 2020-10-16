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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ekim Cuma canlı yayın izle - 16.10.2020

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Giriş: 16.10.2020 10:27
Güncelleme:16.10.2020 10:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; gecenin bir vakti evden kayıplara karıştı, 7.5 aydır hiçbir izine rastlanmadı! Kafatası ve kemik parçaları kime ait? 5 yaşındaki Akile Ay’ın şüpheli kaybı... 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında iki isim, beklenmedik bir ihbar! Öldürülüp gömüldü mi? 40 yaşındaki Saliha Çalışkan’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; gecenin bir vakti evden kayıplara karıştı, 7.5 aydır hiçbir izine rastlanmadı! Kafatası ve kemik parçaları kime ait? 5 yaşındaki Akile Ay'ın şüpheli kaybı... 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında iki isim, beklenmedik bir ihbar! Öldürülüp gömüldü mi? 40 yaşındaki Saliha Çalışkan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Ekim Cuma
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