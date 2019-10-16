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16.10.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ekim 2019 tamamını tek parça izle - 16.10.2019

ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim Çarşamba) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...

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