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16.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Aralık Pazartesi kesintisiz full tek parça izle - 16.12.2019

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 16 Aralık 2019 Pazartesi günkü canlı yayınında flaş gelişmeler yaşandı. Kayıpların bulunduğu, yıllardır çözülemeyen cinayetlerin çözüldüğü programda bugün neler yaşandı? Zeynep ve ağabeyi Cahit Ergül canlı yayında ne söyledi? Zeynep Ergül canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmelerini ve 16 Aralık Pazartesi günkü programın tekrarını yeniden kesintisiz tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 16 Aralık 2019 Pazartesi günkü canlı yayınında flaş gelişmeler yaşandı. Kayıpların bulunduğu, yıllardır çözülemeyen cinayetlerin çözüldüğü programda bugün neler yaşandı? Zeynep ve ağabeyi Cahit Ergül canlı yayında ne söyledi? Zeynep Ergül canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.

Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmelerini ve 16 Aralık Pazartesi günkü programın tekrarını yeniden kesintisiz tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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