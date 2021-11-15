Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıplara karışan eski muhtar, şüpheye düşüren silah sesi! Köye neden gitti? Nasıl kayboldu? 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci’ye ne oldu? Neslihan Batur’un acı sonu! Çok seviyorum diyen sevgilisi reddedilince öldürdü, bekçisi olduğu fabrikanın kuyusuna attı! Neslihan Batur cinayetiyle ilgili gelişmeler! Radyo sahibini nereye gömdüler! Şüpheli abla kime, ne anlattı? Yeni iddialar, farklı yerler... Ormana mı, zeytinliğe mi, üzüm bağına mı gömdüler? Mehmet Karahan cinayetindeki gelişmeler! 2.5 yaşındaki Yörük kızı bisiklete biniyordu, çadır önünde kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları! Minik Müslüme nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıplara karışan eski muhtar, şüpheye düşüren silah sesi! Köye neden gitti? Nasıl kayboldu? 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci'ye ne oldu? Neslihan Batur'un acı sonu! Çok seviyorum diyen sevgilisi reddedilince öldürdü, bekçisi olduğu fabrikanın kuyusuna attı! Neslihan Batur cinayetiyle ilgili gelişmeler! Radyo sahibini nereye gömdüler! Şüpheli abla kime, ne anlattı? Yeni iddialar, farklı yerler... Ormana mı, zeytinliğe mi, üzüm bağına mı gömdüler? Mehmet Karahan cinayetindeki gelişmeler! 2.5 yaşındaki Yörük kızı bisiklete biniyordu, çadır önünde kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları! Minik Müslüme nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.