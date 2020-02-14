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14.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Şubat Cuma canlı yayın izle |Video - 14.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6’ncı kez hakim karşısına çıkan Palu Ailesi’nde kim ne ceza aldı? Kim tahliye edildi? Neler yaşandı? Fatma Çalışkan’ın yarım asırlık kardeş hasreti sona erecek mi? Oğlunu öldüren baba ile ilgili mahkemeden ne karar çıktı? Engin Karakollu cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6'ncı kez hakim karşısına çıkan Palu Ailesi'nde kim ne ceza aldı? Kim tahliye edildi? Neler yaşandı? Fatma Çalışkan'ın yarım asırlık kardeş hasreti sona erecek mi? Oğlunu öldüren baba ile ilgili mahkemeden ne karar çıktı? Engin Karakollu cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 14 ŞUBAT CUMA CANLI İZLE

14 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminde tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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