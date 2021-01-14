CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Ocak Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Anamur’da sera cinayeti! Define parası mı, intikam cinayeti mi? 2 çocuk babası Ali Toprak’ın katili kim? 7 Ocak günü kayıplara karışan İzzet Döndü ile ilgili sıcak gelişme! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, parayla ormana gömdürdü! Duygu Çelikten cinayetinde kim ne dedi? İlk duruşmadan ayrıntılar ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Anamur'da sera cinayeti! Define parası mı, intikam cinayeti mi? 2 çocuk babası Ali Toprak'ın katili kim? 7 Ocak günü kayıplara karışan İzzet Döndü ile ilgili sıcak gelişme! Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, parayla ormana gömdürdü! Duygu Çelikten cinayetinde kim ne dedi? İlk duruşmadan ayrıntılar ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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