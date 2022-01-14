Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ocak Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeşin ölüm gecesi, dikkat çeken ipuçları, deliller, iddialar, suç aleti! Hatay’daki Hüseyin ve Mehmet Şen cinayetinde sıcak gelişmeler! Motosiklette çifte infaz, tek yol, onlarca isim, örtüşen dakikalar... Hatice ve Cahit Paslı çifti kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeşin ölüm gecesi, dikkat çeken ipuçları, deliller, iddialar, suç aleti! Hatay'daki Hüseyin ve Mehmet Şen cinayetinde sıcak gelişmeler! Motosiklette çifte infaz, tek yol, onlarca isim, örtüşen dakikalar... Hatice ve Cahit Paslı çifti kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.