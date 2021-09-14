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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Eylül Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
14 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim, neden öldürdü? İki katlı müstakil evdeki vahşet! Saldırıya uğradılar, hastanede öldüler! Hüseyin ve Mehmet Şen'in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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