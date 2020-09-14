CANLI İZLE: Müge Anlı 14 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sokağa bırakılan bir bebek, 31 yıllık evlat hasreti... Şerife Hanımın 3,5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler! 54 yaşındaki Yeter Kabakçı’nın başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sokağa bırakılan bir bebek, 31 yıllık evlat hasreti... Şerife Hanımın 3,5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler! 54 yaşındaki Yeter Kabakçı'nın başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 14 EYLÜL PAZARTESİ CANLI YAYIN

14 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.