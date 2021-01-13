CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Ocak Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak Çarşamba canlı yayın izle - 13.01.2021

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Giriş: 13.01.2021 10:13
Güncelleme:13.01.2021 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 16 ay sonra çözülen cinayet! Zeynep Güngör cinayetinde sıcak gelişmeler! Muz serasında cinayet, şüphe çeken hareketler... Define anlaşmazlığı mı, kıskançlık cinayeti mi, para kavgası mı? Ali Toprak cinayeti! 2 ayrı adam, 2 farklı kadın, evlilik uğruna harcanan on binlerce lira... Harun Kaya ve Musa Bayır’ın evlenme vaadiyle dolandırılması ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 16 ay sonra çözülen cinayet! Zeynep Güngör cinayetinde sıcak gelişmeler! Muz serasında cinayet, şüphe çeken hareketler... Define anlaşmazlığı mı, kıskançlık cinayeti mi, para kavgası mı? Ali Toprak cinayeti! 2 ayrı adam, 2 farklı kadın, evlilik uğruna harcanan on binlerce lira... Harun Kaya ve Musa Bayır'ın evlenme vaadiyle dolandırılması ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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