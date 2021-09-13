Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; arkadaşının yanından kayboldu, kıyafetleri dere kenarında bulundu! Kafa karıştıran açıklamalar! O sabah neler oldu? Eşyaları kim attı? Hatırlamıyor mu, yoksa gizliyor mu? 24 yaşındaki Ahmet Çetin’le ilgili sıcak gelişmeler! Hatay’daki Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşleri kim öldürdü? İddiaların odağındaki bakıcı neler söyledi? Markette işlenen çifte cinayet, çelişkiler, iddialar, ipuçları... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; arkadaşının yanından kayboldu, kıyafetleri dere kenarında bulundu! Kafa karıştıran açıklamalar! O sabah neler oldu? Eşyaları kim attı? Hatırlamıyor mu, yoksa gizliyor mu? 24 yaşındaki Ahmet Çetin'le ilgili sıcak gelişmeler! Hatay'daki Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşleri kim öldürdü? İddiaların odağındaki bakıcı neler söyledi? Markette işlenen çifte cinayet, çelişkiler, iddialar, ipuçları... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.