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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 13.09.2023 11:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yaşadığına dair ize rastlanmayan bir kadın, evden uzaklaştırılan eski sevgilileri, takıntılı aşk iddiaları, şüphe noktaları... Keziban Eryılmaz’ın kaybında cinayet şüphesi! İki aydır haber alınamıyordu, 1 saat içinde Müge Anlı’da bulundu! Birsen Polat kızının çağrısına ne yanıt verecek? Kayıp bir adam, onu arayan oğlu ve hayat arkadaşı! 63 yaşındaki Nihat Mazalı ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yaşadığına dair ize rastlanmayan bir kadın, evden uzaklaştırılan eski sevgilileri, takıntılı aşk iddiaları, şüphe noktaları... Keziban Eryılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! İki aydır haber alınamıyordu, 1 saat içinde Müge Anlı'da bulundu! Birsen Polat kızının çağrısına ne yanıt verecek? Kayıp bir adam, onu arayan oğlu ve hayat arkadaşı! 63 yaşındaki Nihat Mazalı ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Eylül Çarşamba
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