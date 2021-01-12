CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Ocak Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak Salı canlı yayın izle - 12.01.2021

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Giriş: 12.01.2021 10:10
Güncelleme:12.01.2021 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisiyle buluştu, kalbinden bıçaklanıp ormana atıldı... Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili gelişmeler! Muz serasındaki vahşi cinayet! 44 yaşındaki Ali Toprak’ı kim neden öldürdü? Zeynep Gündör cinayetinde sıcak gelişme! İtiraf geldi mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisiyle buluştu, kalbinden bıçaklanıp ormana atıldı... Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili gelişmeler! Muz serasındaki vahşi cinayet! 44 yaşındaki Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Zeynep Gündör cinayetinde sıcak gelişme! İtiraf geldi mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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