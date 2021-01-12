CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Ocak Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisiyle buluştu, kalbinden bıçaklanıp ormana atıldı... Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili gelişmeler! Muz serasındaki vahşi cinayet! 44 yaşındaki Ali Toprak’ı kim neden öldürdü? Zeynep Gündör cinayetinde sıcak gelişme! İtiraf geldi mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sevgilisiyle buluştu, kalbinden bıçaklanıp ormana atıldı... Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili gelişmeler! Muz serasındaki vahşi cinayet! 44 yaşındaki Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Zeynep Gündör cinayetinde sıcak gelişme! İtiraf geldi mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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