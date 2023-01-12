Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 5 çocuklu 12 torunlu kadının kaybındaki şüpheler! Husumetli akrabalar, benzer konuşmalar! 64 yaşındaki Arif Gökçe cinayete mi kurban gitti? Aylardır haber alınamayan bir adam, iddiaların odağındaki kuzen, kuşkuya düşüren detaylar, yanıt beklenen sorular... Sedat Özcan’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 5 çocuklu 12 torunlu kadının kaybındaki şüpheler! Husumetli akrabalar, benzer konuşmalar! 64 yaşındaki Arif Gökçe cinayete mi kurban gitti? Aylardır haber alınamayan bir adam, iddiaların odağındaki kuzen, kuşkuya düşüren detaylar, yanıt beklenen sorular... Sedat Özcan'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.