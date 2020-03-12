Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zehra’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntılar! 6 yaşındaki Zehra’yı kim neden öldürdü? İşe gidiyorum dedi bir daha evine dönmedi! Bankadaki parasını neden çekti? Antalya’da kaybolan 4 çocuk babası Mehmet Coşar’ın başına ne geldi? 6 yaşında öldürülen Zehra’nın amcasının çocukları Hasan ve Hüseyin Topdağ o gün ne yaptılar? Kimlerle görüştüler? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zehra'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntılar! 6 yaşındaki Zehra'yı kim neden öldürdü? İşe gidiyorum dedi bir daha evine dönmedi! Bankadaki parasını neden çekti? Antalya'da kaybolan 4 çocuk babası Mehmet Coşar'ın başına ne geldi? 6 yaşında öldürülen Zehra'nın amcasının çocukları Hasan ve Hüseyin Topdağ o gün ne yaptılar? Kimlerle görüştüler? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 12 MART PERŞEMBE CANLI YAYIN

12 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.