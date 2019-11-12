Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım Salı tamamını izle | Müge Anlı'da bugün - 12.11.2019

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım Salı) neler yaşandı? Atv ekranlarında hafta için her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz... 1,5 yaşında farklı ailelere evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez gördü! Emine ve Büşra 30 yıl sonra teyzeleriyle buluştu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri ilk kez buluştu! Tartışmaların odağındaki isim Ömer Bey canlı yayında!