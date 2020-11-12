CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Kasım Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 16 gün sonra gelen itiraf... Uysal çiftinin acı sonu! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Öldürülüp kuyuya atılan Uysal çiftinin ölümünde yeni bir itiraf geldi mi? Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 16 gün sonra gelen itiraf... Uysal çiftinin acı sonu! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Öldürülüp kuyuya atılan Uysal çiftinin ölümünde yeni bir itiraf geldi mi? Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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