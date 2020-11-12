CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Kasım Perşembe

12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım Perşembe canlı yayın izle - 12.11.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2020 10:16
Güncelleme:12.11.2020 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 16 gün sonra gelen itiraf... Uysal çiftinin acı sonu! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Öldürülüp kuyuya atılan Uysal çiftinin ölümünde yeni bir itiraf geldi mi? Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 16 gün sonra gelen itiraf... Uysal çiftinin acı sonu! Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Öldürülüp kuyuya atılan Uysal çiftinin ölümünde yeni bir itiraf geldi mi? Tek başına mı yaptı? Birileri yardım mı etti? Cinayeti nasıl işledi? Uysal çifti cinayetinde sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 12 KASIM PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Kasım Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Kasım Perşembe
Uysal çiftinin ölümünde kan donduran itiraf geldi
Uysal çiftinin ölümünde kan donduran itiraf geldi
Uysal çiftinden kahreden haber geldi
Uysal çiftinden kahreden haber geldi
Müge Anlı 11 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 11 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 9 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 9 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Cuma izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Cuma izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 3 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 3 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 30 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 30 Ekim Cuma tek parça izle
Daha Fazla Video Göster