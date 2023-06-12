Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Haziran Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar! 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası Halit Kuşçu öldürüldü mü? Bir garip olaylar zinciri, kocasını seviyor mu yoksa etki altında mı? Topçu kardeşlerin büyü ve ailesinin korktuğu enişte canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar! 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası Halit Kuşçu öldürüldü mü? Bir garip olaylar zinciri, kocasını seviyor mu yoksa etki altında mı? Topçu kardeşlerin büyü ve ailesinin korktuğu enişte canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.