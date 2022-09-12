Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin’in acı sonu! Nasıl yok edildi, nereye gömüldü? Tehdit edildiği için mi susuyor? DJ Gezgin’in katili kim? Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, ortadan kayboldu! Korkutan su kanalı, arama çalışmaları... 4 yaşındaki Ömer Halispolat’la ilgili detaylar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin'in acı sonu! Nasıl yok edildi, nereye gömüldü? Tehdit edildiği için mi susuyor? DJ Gezgin'in katili kim? Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu, ortadan kayboldu! Korkutan su kanalı, arama çalışmaları... 4 yaşındaki Ömer Halispolat'la ilgili detaylar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.