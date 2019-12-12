Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık 2019 Perşembe kesintisiz tek parça full izle - 12.12.2019

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? Küçük İnci'yi mutluluğa boğan haber neydi? Cahit Ergül'den kardeşi Zeynep'in suçlamalarına canlı yayında yanıt verdi. Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerdeki meçhul kişi kim? Tüm bu soruları yanıtı 12 Aralık 2019 Perşembe günü ATV ekranında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı programında yanıt buldu. Programın tekrarını kesintisiz tek parça olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Küçük İnci'yi mutluluğa boğan haber... Görüntülerdeki meçhul kişi kim? Cahit Ergül'den kardeşi Zeynep'in suçlamalarına yanıt!