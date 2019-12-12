BİZE ULAŞIN
12.12.2019
Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık 2019 Perşembe kesintisiz tek parça full izle - 12.12.2019
ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? Küçük İnci'yi mutluluğa boğan haber neydi? Cahit Ergül'den kardeşi Zeynep'in suçlamalarına canlı yayında yanıt verdi. Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerdeki meçhul kişi kim? Tüm bu soruları yanıtı 12 Aralık 2019 Perşembe günü ATV ekranında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı programında yanıt buldu. Programın tekrarını kesintisiz tek parça olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Küçük İnci'yi mutluluğa boğan haber... Görüntülerdeki meçhul kişi kim? Cahit Ergül'den kardeşi Zeynep'in suçlamalarına yanıt!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.