Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sahte altınlarla kandırdılar, kaçarak evlendiler! Yalan ve gerçek arasında ince çizgi! İddialar, büyük hatalar, pişmanlıklar! Mehmet Karaşahin affedilecek mi? Akıl bulandıran yaşantılar, tuhaf temaslar, şaşırtan kuşkular! Muğla’daki çifte cinayette katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sahte altınlarla kandırdılar, kaçarak evlendiler! Yalan ve gerçek arasında ince çizgi! İddialar, büyük hatalar, pişmanlıklar! Mehmet Karaşahin affedilecek mi? Akıl bulandıran yaşantılar, tuhaf temaslar, şaşırtan kuşkular! Muğla'daki çifte cinayette katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.